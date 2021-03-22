РИАМО - 22 мар. Жителей четвертого подъезда дома в Химках, поврежденного из-за взрыва газа, не будут заселять в помещения во время восстановительных работ, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Я принял решение, что мы четвертый подъезд заселять вообще не будем. <...> Людям там жить с первого по пятый этаж также невозможно», — сказал Хромушин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, в доме зафиксированы ряд серьезных разрушений и трещины.

Хромушин добавил, что восстановительные работы планируют провести за пять месяцев.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках 19 марта. В результате происшествия погибло три человека, еще четыре пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>