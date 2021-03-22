РИАМО - 22 мар. Наиболее современные технологии будут применять в Подмосковье при строительстве, особое внимание уделят опыту министерства обороны РФ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все современные наработки я прошу перенять, в том числе и у министерства обороны. Они строят быстро, качественно», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что современные технологии нужно применять при строительстве не только дорог, но и школ, поликлиник, детских садов.

«Прошу вас все самое умное и качественное применять в Подмосковье», - заключил Воробьев.