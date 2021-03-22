РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Полицейские изъяли 22 патрона у мужчины в подмосковном Подольске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Плещеевской был задержан 30-летний уроженец Волгоградской области, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов.

При личном досмотре мужчины полицейскими были обнаружены и изъяты, в кармане его куртки, 22 патрона. По результатам исследования было установлено, что изъятые патроны являются боеприпасами к охотничьему огнестрельному оружию.

В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.