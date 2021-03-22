РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Рабочие приступили к отделке нескольких блоков в новой школе в микрорайоне Кутузово Подольска. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Николай Пестов.

В рамках президентского проекта «Образование» в Подольске продолжается строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Кутузово. Она начнет свою работу после ввода в эксплуатацию с 1 сентября 2021 года. Пестов вместе с новым руководителем проекта на днях проконтролировал график выполнения работ по закрытию теплового контура и устройству кровли.

«В нескольких блоках уже ведется отделка. На площадке трудится более 150 человек. Следующая контрольная дата – 10 апреля», - сказал Пестов.

В микрорайоне Кутузово продолжают возводить общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре, 9, и пристройку на 300 мест к школе №13 на Бородинской улице, 20. В новой школе установят новейшее оборудование, откроют библиотеку с читальным залом и компьютерной техникой и книгохранилищем на 300 тысяч книг, а также кабинеты для дополнительного образования.