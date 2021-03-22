РИАМО - 22 мар. Около 160 медицинских объектов отремонтируют на территории Подмосковья, сделать это надо быстро и качественно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас до сих пор есть объекты здравоохранения, которые оставляют желать лучшего, а иной раз — разочаровывают. Мы привлекли дополнительные ресурсы. Во всех 158 объектах <...> максимально быстро и форсированно (нужно - ред.) сделать капитальные, косметические ремонты», — заявил Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что во всех учреждениях необходимо навести порядок.

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