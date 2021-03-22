РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Более 1,5 тысячи человек вышли на уборку улиц в подмосковных Люберцах на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 243 единицы спецтехники и более 1,5 тысячи человек. Использовано 47 тонн противогололедных материалов», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что также за прошедший период были проведены работы по санитарной опиловке 25 деревьев.

«С 15 по 21 марта сотрудниками управления благоустройства проводилась проверка качества выполнения управляющих организаций своих обязанностей по содержанию. В администрации Люберец поступило 188 обращений, самое большое количество жалоб поступило по УК: «ПИК-комфорт», «Содействие» и «Теплолюб», - сказал Гаджиев.

Он уточнил, что продолжается работа по предотвращению запаркованности возле мусорных баков. На этой неделе будет установлено 20 дорожных знаков «Стоянка запрещена».