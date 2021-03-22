РИАМО - 22 мар. В Подмосковье после взрыва в девятиэтажке в Химках проведут проверку в многоквартирных домах, где используется газоснабжение, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, каждую квартиру проверить невозможно, всегда есть человеческой фактор.
«Но нужно с нашими газовыми службами эту тему разобрать до деталей», — заключил Воробьев.
Взрыв случился в многоквартирном доме на Зеленой улице в Химках 19 марта. В результате инцидента три человека погибли, четыре пострадали. По предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв газа.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.
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