РИАМО - 22 мар. В Подмосковье после взрыва в девятиэтажке в Химках проведут проверку в многоквартирных домах, где используется газоснабжение, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам нужно внимательно, я обращаюсь к руководителю МЧС по Московской области (Сергей Полетыкин - ред.), наблюдать и сопровождать те дома, в которых (есть - ред.) газовые плиты и газовые колонки. Мы должны обратить особое внимание, чтобы исключить подобные трагедии», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, каждую квартиру проверить невозможно, всегда есть человеческой фактор.

«Но нужно с нашими газовыми службами эту тему разобрать до деталей», — заключил Воробьев.

Взрыв случился в многоквартирном доме на Зеленой улице в Химках 19 марта. В результате инцидента три человека погибли, четыре пострадали. По предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв газа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.