РИАМО - 22 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 646 случаев заражения коронавирусом, в 7 муниципалитетах не выявлено ни одного заболевшего, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Так, ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Молодежном, Талдомском округе.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявили за сутки в Одинцовском округе — 58 и в Сергиево-Посадском округе — 54. Также в Королеве выявили 53 случая Covid-19, в Химках — 42, в Люберцах — 40, в Раменском округе — 39, 28 случаев заражения в Ленинском округе, 27 – в Балашихе, в Домодедове – 21, в Клину, Реутове и Пушкинском округе – по 19, 15 – в Дмитровском округе, 14 - в Подольске.

По 12 случаев заражения выявили в Богородском округе, Жуковском, Мытищах, Орехово-Зуевском округе. 11 случаев в Коломне. 9 зараженных за сутки - в Воскресенске. По 7 - в Зарайске, Красногорске, Краснознаменске, Лобне, Рузском округе. 6 заболевших - в Чехове, по 5 - в Егорьевске, Истре, Луховицах, Серпухове, Фрязине и Щелкове.

По 4 случая выявили в Волоколамском округе, в Ивантеевке, Кашире и Ступине. По 3 - в Долгопрудном, Павловском Посаде, Шаховской. По 2 - в Дзержинском, Котельниках, Лыткарине, Протвине, Серебряных Прудах и Электрогорске. По одному случаю заражения выявили в Дубне, Красноармейске, в Можайском округе, Пущине, Солнечногорске, Черноголовке и Шатуре.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 227 183 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 280 человек. Выздоровели и выписались 186 283 человека.

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22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

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- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.