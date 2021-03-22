РИАМО - 22 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал основные дорожные проекты на территории региона, которые будут реализованы в ближайшее время.

Воробьев напомнил, что эта тема обсуждалась на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Летом должен быть завершен ЦКАД. Последние 25 км должны быть сданы до июля месяца. Кроме ЦКАД, у нас строятся большие федеральные объезды, расширяются магистрали, в частности, М-5 «Урал», начинается большой проект — строительство магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор напомнил, что на территории области также реализуется ряд концессионных соглашений.

«Мы продолжаем строить переезды там, где это необходимо. По всем этим проектам мы получили поддержку», — добавил Воробьев.

Глава региона напомнил, что дорожные объекты необходимо по возможности сдавать досрочно.

Воробьев попросил министра строительного комплекса региона доложить на следующей неделе о принципах строительства, которые позволят с опережающим темпом добиться сдачи объектов.

Запуск ЦКАД в декабре: какие участки открыли и как оплатить проезд>>