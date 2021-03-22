РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Предприятие «Водоканал» подмосковного Подольска автоматизировало работу задвижек избыточного ила. Об этом сообщила главный технолог очистных сооружений МУП «Водоканал» Марина Евтушенко.

В Подмосковье начался паводковый период. В настоящее время на предприятии «Водоканал» вовсю проводятся все необходимые работы для обеспечения качественной очистки сточных вод.

«Мы провели огромный ряд работ по автоматизации задвижек избыточного ила. То есть, если раньше технологи крутили вручную и определяли дозу избыточного ила, то сейчас все это будет проводиться в автоматическом режиме с дистанционного управления диспетчерского пункта. При определенных границах илового излишка сотрудники будут закрывать и открывать задвижки от 0 до 100%», - сказала Евтушенко.

Также на предприятии провели автоматизацию шиберных затворов вторичных отстойников – данная работа будет также выполняться с диспетчерского пункта.

«Такие затворы позволяют создавать определенное количество прохода воды по вторичным отстойникам, обеспечивать необходимую скорость движения воды. Помимо этого, мы провели замену насоса на КНС. Осадки, которые мы отправляем на иллоуплотнитель, увеличились, и соответственно увеличился расход перелива. Для того, чтобы справлялись насосы с данным объемом, мы произвели замену насоса», - заключила она.