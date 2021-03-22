РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Полицейские в Королеве рассказали школьникам о вреде курения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по горокругу.

Встречи с учениками городских общеобразовательных школ полицейские провели в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД побеседовала со школьниками о пользе здорового образа жизни и о вреде, который наносит табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков. Подросткам напомнили об уголовной и административной ответственности, о правилах безопасного поведения в общественных местах и в сети Интернет.

Школьники задали вопросы полицейским, их интересовало, как повлияет привлечение к ответственности на дальнейшую жизнь. В завершение мероприятия сотрудники полиции пожелали детям вести здоровый образ жизни и безопасных каникул.