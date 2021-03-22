РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Рабочие «Водоканала» Подольска в понедельник приступили к очистке ламп ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
В Подмосковье начался паводковый период. В настоящее время на предприятии «Водоканал» вовсю проводятся все необходимые работы для обеспечения качественной очистки сточных вод. В частности, в понедельник рабочие приступили к очистке ламп ультрафиолетового обеззараживания.
Техобслуживание ламп ультрафиолетового обеззараживания сточных вод проводится раз в квартал. Более того, на предприятии в планах провести замену нескольких ламп.
«Мы готовы к паводкам. Естественно, стоки в настоящее время приходят неравномерно, в зависимости от потепления. Когда повышается температура – увеличивается и расход стоков. Но это очень хорошо, так как поступают не такие огромные и залповые сбросы на очистные сооружения. Благотворно сказывается на работе и новый блок биологической очистки, который ввели в эксплуатацию в 2020 году», - заключила она.
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