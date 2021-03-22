РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Рабочие «Водоканала» Подольска в понедельник приступили к очистке ламп ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подмосковье начался паводковый период. В настоящее время на предприятии «Водоканал» вовсю проводятся все необходимые работы для обеспечения качественной очистки сточных вод. В частности, в понедельник рабочие приступили к очистке ламп ультрафиолетового обеззараживания.

«Мы провели гидравлическое распределение объемов сточных вод в блоках и регулируем их работу. Чтобы остановить вынос взвешенных веществ в реку, у нас работает доочистка. Она снимает взвешенные вещества. Наша задача - не только пропустить всю эту воду и очистить ее, но и также обеззаразить. Для этого у нас проводится ТО ламп: вытаскиваются модули и кварцевые чехлы, затем они промываются раствором щавелевой кислоты, ополаскиваются, и тем самым мы повышаем их интенсивность. К этому и приступили наши работники», - сказала главный технолог очистных сооружений МУП «Водоканал» Марина Евтушенко.

Техобслуживание ламп ультрафиолетового обеззараживания сточных вод проводится раз в квартал. Более того, на предприятии в планах провести замену нескольких ламп.

«Мы готовы к паводкам. Естественно, стоки в настоящее время приходят неравномерно, в зависимости от потепления. Когда повышается температура – увеличивается и расход стоков. Но это очень хорошо, так как поступают не такие огромные и залповые сбросы на очистные сооружения. Благотворно сказывается на работе и новый блок биологической очистки, который ввели в эксплуатацию в 2020 году», - заключила она.