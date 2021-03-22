РИАМО - 22 мар. Пять человек, пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Химках, остаются в больницах, медицинская помощь людям оказывается в полном объеме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще один находится в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, двое - в удовлетворительном», - говорится в сообщении.

Взрыв случился в многоквартирном доме на Зеленой улице 19 марта. В результате инцидента три человека погибли, четыре пострадали. По предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв газа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>