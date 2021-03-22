РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. В культурном центре «Дом офицеров» Люберец в понедельник пройдет бесплатный хореографический мастер-класс, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В понедельник культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на мастер-класс по хореографии «Танцуй пока молодой». Занятие проведет руководитель коллектива современного танца Flash Сергей Куделин.

Начало в 19:00. Вход на мероприятие пройдет по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, строение 30.