РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Люберецкая команда Cheer Family заняла первое место на фестивале Gorky cheer open, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Фестиваль проходил в рамках Всероссийских соревнований в Нижнем Новгороде.

«В соревнованиях приняли участие порядка 2 тысяч человек из 27 регионов России, среди них - 55 люберчан. Команда Cheer Family из Люберец победила», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что команда тренируется на базе Кадетской школы.

«Поздравляю юных спортсменов и их тренера Клару Катрук с заслуженной победой. Люберцы гордятся вами!» - заключил Ружицкий.