РИАМО - 22 мар. Общеобластной субботник на территории Подмосковья планируется провести в конце апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Соответствующие поручения губернатор дал министру благоустройства Подмосковья Михаилу Хайкину.
Доложить о стандартах и возможностях проведения субботника Воробьев поручил до следующего понедельника.
Воробьев также напомнил главам муниципалитетов, что каждый двор и каждая улица должны быть чистыми и опрятными, а также радовать глаз. В регионе необходимо проводить системную работу по благоустройству.
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