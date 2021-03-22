РИАМО - 22 мар. Общеобластной субботник на территории Подмосковья планируется провести в конце апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинаем подготовку к целому циклу субботников. Что касается традиционного субботника, где участвуют жители Подмосковья, то он, как правило, проходит в 20-х числах апреля. Мы его обязательно проведем», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Соответствующие поручения губернатор дал министру благоустройства Подмосковья Михаилу Хайкину.

Доложить о стандартах и возможностях проведения субботника Воробьев поручил до следующего понедельника.

Воробьев также напомнил главам муниципалитетов, что каждый двор и каждая улица должны быть чистыми и опрятными, а также радовать глаз. В регионе необходимо проводить системную работу по благоустройству.