РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах на 19 марта составил 74%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 19 марта составил 74%. В период с 15 по 19 марта поступило 11 обращений, из них шесть - по задолженности за оплату услуг ЖКХ, четыре - по передаче показаний по приборам индивидуального учета, одно - по расчету платы за коммунальную услугу отопление», - сказала Мотыль.

Она отметила, для корректного формирования начисления за коммунальные услуги МосОблЕИРЦ рекомендует жителям своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета.

«Если показания не поступают, соответственно расчет за ЖКУ производится по замещающей информации по среднемесячным показаниям», - сказала она.