РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. В подмосковных Люберцах в сгоревшей в понедельник квартире по адресу: улица Льва Толстого, дом 10, корпус 4, нашли труп, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«На минувшей неделе на территории гарнизона произошло шесть пожаров, из них три в Люберцах», - сказал Катаев.

Он добавил, что 20 марта по адресу: Октябрьский проспект, дом 403 произошел пожар в квартире, обгорела одна из комнат, пострадавших нет.

«21 марта в поселке Калинина также в квартире произошел пожар, обгорели личные вещи и мебель. Эвакуировали 10 человек, пять из них дети. Сегодня по адресу: улица Льва Толстого, дом 10, корпус 4, в одной из квартир обгорели личные вещи и мебель. К сожалению, обнаружено тело погибшей, личность устанавливается», - завершил он.