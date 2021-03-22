РИАМО - 22 мар. За последние сутки в Подмосковье после курса лечения от коронавируса выздоровели 539 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 186 283, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Сovid-19.

646 случаев заболевания выявили в области за минувшие сутки. Всего за пандемию в Московской области выявлено 227 183 случая заболевания Covid-19. Умерли 5280 человек, из них 21 — за прошедшие сутки

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по номеру 122, а также тематический сайт — covid.mz.mosreg.ru.

В регионе проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в медучреждениях и выездных пунктах. Для вакцинации используется отечественный препарат «Спутник V».

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Текстовая трансляция

22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.