РИАМО - 22 мар. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 646 случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии в регионе зафиксировали 227 183 случая Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки в регионе также умер 21 пациент с коронавирусом. Всего за пандемию скончались 5280 человек.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал «Госуслуги», по телефону 122 и в МФЦ.

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22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.