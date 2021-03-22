РИАМО - 22 мар. На западе столицы завершилось строительство ледового дворца на улице Авиаторов в районе Солнцево, его планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию», — сказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В здании разместили спортивно-рекреационные объекты и арену для тренировок. Площадь крытого катка составляет 6 тыс. кв. м. На первом этаже находится ледовая арена размером, тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения. На втором этаже будут работать выставочные залы и кафе.

В ледовом дворце будут действовать секции хоккея и фигурного катания.

Здание приспособлено для маломобильных граждан. Вход находится на одном уровне с землей. Предусмотрены специальные туалеты и парковочные места на расстоянии ближе 50 метров от входа. Также в здании есть пассажирский лифт. Рядом с ледовой ареной сделали парковку на 24 машины.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно строятся спортивные объекты. До конца 2023 года планируется построить 29 футбольных полей, бассейнов и ФОКов. Недавно 14 участков передали победителям аукционов на размещение легковозводимых спортивных сооружений. Пять из них появится в ЮАО, три — в ЮЗАО, два — в ТАО, а также по одному в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.

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