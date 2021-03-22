РИАМО - 22 мар. За минувшие сутки в Москве вылечили от коронавируса 1132 пациента, всего с начала пандемии выздоровели 932 428 человек, сообщает столичный оперштаб.

При этом за сутки в столице также было выявлено 1586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а госпитализировано 604 человека

В столице скончались 56 пациентов, у которых был ранее подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в мегаполисе скончались 16 184 пациента с Covid-19. За все время в городе зафиксировано 1 013 049 случаев заболевания коронавирусом.

В городе продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Также проводится кампания по вакцинации населения от коронавируса.

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22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.