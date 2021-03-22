РИАМО - 22 мар. На Волгоградском проспекте в Москве водитель за рулем Hyundai Porter двигался задним ходом по тротуару и насмерть сбил пенсионерку насмерть, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Труп направлен в танатологическое отделение (морг) № 2. Движение не ограничивалось», — сообщили в пресс-службе.

Происшествие случилось 21 марта в 16:20. Водителя задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Сейчас загруженность столичных дорог составляет 4 балла. Пока ухудшения ситуации не предвидится.

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