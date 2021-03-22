РИАМО - 22 мар. ЖК MOD от MR Group получил разрешение на строительство первого этапа на северо-востоке столицы в 4-м проезде Марьиной рощи, объект рассчитан на 2104 квартиры и 44 апартамента, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В первый этап входит строительство трех высотных башен Mod.M (Манн), Mod.D (Драйзер), Mod.C (Камю) и двух 9-этажных корпусов: Mod.S (Стайн) и Mod.R (Рэнд). Общая площадь строительства составляет 187 156 кв. м. Здания будут объединены подземной парковкой на 739 мест. Общая площадь квартир составит 122 512 кв. м. Площадь апартаментов: 1 524 кв. м. Они разместятся в корпусе Mod.D (Драйзер).

«Кроме жилья проектом предусмотрено создание помещений общественного и административно-делового назначения, фитнес и СПА-центров, супермаркета и коммерческих площадей для предприятий торговли. Во 2-ой этап проекта войдет строительство здания детского сада и образовательного центра», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Проект ЖК согласован с Москомархитектурой. Концепция проекта основана на принципах модернизма, предполагающих функциональность, новаторство и точное отражение духа времени. Минимализм гармонично применяется на всех масштабах восприятия комплекса — от дальних городских видовых точек до деталей фасада, благоустройства и интерьеров.

Высотные корпуса названы в честь писателей-модернистов Томаса Манна, Теодора Драйзера и Альбера Камю, 9-этажные клубные дома — в честь Роберта Стайна и Айн Рэнд. Фасады некоторых башен будут выполнены из натурального камня. Архитектурную концепцию проекта разработало бюро Kleinewelt Architekten.