РИАМО - 22 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 1586 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировано 1 013 049 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

В общественных местах и на транспорте продолжает действовать перчаточно-масочный режим.

В России за сутки зарегистрировали 9284 новых случая коронавируса. Умер 361 пациент, выздоровели 7790 человек.

На текущий момент в РФ выявлено 4 466 153 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За пандемию скончались 95 391 граждан, выздоровели 4 077 185 человек.

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22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.