РИАМО - 22 мар. Характер осадков, которые ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, не приведет к увеличению снежного покрова в регионе, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Прироста снега мы не ожидаем. К сожалению, вчерашний день был довольно прохладным, поэтому таяния снега не происходило, высота снежного покрова осталась на прежнем уровне. Я думаю, что снег прирастать не будет. У нас в ближайшие дни осадки в смешанной фазе, с ними увеличения покрова не будет», - сказала Позднякова.

Она добавила, что минувшее воскресенье не выдалось богатым на осадки. За сутки в регионе выпало около 2,5% от месячной нормы.

«За вчерашний день на метеостанции на ВДНХ выпало 0,5 мм, а за прошедшую ночь - 0,4 мм при текущей месячной норме в 34 мм. Местами выпадало до 1 мм, но в основном осадков было немного», - заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в первой декаде апреля в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады. Снег может растаять примерно к середине апреля.