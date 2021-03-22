РИАМО - 22 мар. Следователи в подмосковной Истре устанавливают обстоятельства гибели ребенка в результате удушения шарфом двумя собаками, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел утром 21 марта. 11-летняя девочка вышла погулять во двор частного дома с двумя собаками породы кане-корсо. Родители ребенка при этом находились в доме. Позже соседи обнаружили девочку во дворе без признаков жизни и рассказали об этом родителям.

«Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение во дворе фрагментов разорванного шарфа позволили прийти к выводу, что две собаки, с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение путем натягивания шарфа на шее», — сказали в пресс-службе.

Следователи осматривают место ЧП и допрашивают родителей, а также очевидцев. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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