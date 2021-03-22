РИАМО - 22 мар. Работодатели в Подмосковье готовы платить продавцам в среднем 26-28 тыс. рублей, бухгалтерам - 29 тыс. рублей, а водителям - 32 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Наиболее востребованными должностями среди безработных граждан при поиске работы являются: менеджер – 8883 человека (средняя зарплата 38 314 руб.); бухгалтер – 2255 человек (29 050 руб.); кассир – 2213 человек (28 857 руб.); администратор – 2062 человека (29 288 руб.)», - отметили в пресс-службе.

На позиции продавца непродовольственных товаров безработные в среднем могут ожидать зарплату в 26 330 руб., продавца широкого профиля – 28 076 руб. Водителям автомобиля могут платить 32 587 руб., сопоставимые зарплаты у кладовщиков – 32 684 руб. Уборщики производственных и служебных помещений могут получать в среднем 18 387 руб.

«Сегодня на учете в центрах занятости в качестве безработных состоят более 113 тыс. жителей Подмосковья, из них получают пособие порядка 37,5 тыс. безработных, в регионе доступно 52 тыс. свободных вакансий», - прокомментировала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

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