РИАМО - 22 мар. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы в городском округе Клин, специализирующейся на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Преступники создали нарколабораторию и наладили бесконтактный сбыт веществ через интернет.

«В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство α-PVP общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. Деятельность подпольного производства пресечена», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили активных участников организованной преступной группы, также был подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Всех подозреваемых арестовали, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас в ФСБ устанавливают причастность задержанных к функционированию других подпольных нарколабораторий.