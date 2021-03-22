РИАМО - 22 мар. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы в городском округе Клин, специализирующейся на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
Преступники создали нарколабораторию и наладили бесконтактный сбыт веществ через интернет.
Правоохранители установили активных участников организованной преступной группы, также был подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Всех подозреваемых арестовали, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас в ФСБ устанавливают причастность задержанных к функционированию других подпольных нарколабораторий.
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