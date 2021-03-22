РИАМО - 22 мар. ООО «Форест» включили в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с комитетом лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

«Согласно представленным сведениям комитет заключил с фирмой контракт на выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий в границах Клинского лесничества Московской области. В связи с нарушением ООО условий исполнения контракта комитет расторг контракт в одностороннем порядке», - отметили в пресс-службе.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении допущенных нарушений в установленный срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Форест» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.