РИАМО - 22 мар. До 70% занимает рынок нелегальных похоронных агентов в Москве, сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

По его словам, сегодня официально работающей похоронной конторой может считаться любой ИП с одним человеком, телефонной трубкой и возможностью получения информации. Главное, чтобы организация стояла на учете в ФНС.

«Городские кладбища полностью находятся в нашем ведении, крематории тоже. А вот агентские услуги, этот самый емкий и привлекательный в финансовом смысле рынок, — мы занимаем на нем 30%. 70% — это сторонние организации и не организации тоже», — сказал Екимов в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

По оценкам предприятия, в столице действуют порядка 400 хозяйствующих субъектов той или иной правовой формы. Это примерно 2,5 тыс. агентов.

По мнению Екимова, к такому положению дел в данной сфере привела либерализация рынка ритуальных услуг, которая началась в 90-е годы.

Агенты-нелегалы заплатят любые деньги за информацию, после чего переложат ее стоимость на потребителя. Средняя цена передачи информации об умершем — от 20 до 25 тыс. руб. Именно поэтому у черных агентов стоимость захоронения в разы выше, чем у государственных. Иногда чеки доходят до 150 тыс. руб.

По словам Екимова, бороться с теневым рынком похоронных услуг можно с помощью цифровизации.

В «Ритуале» создана IT-система, которая работает в сфере организации похорон и фиксирует все административные и хозяйственные операции, осуществляемые сотрудниками учреждения, с последующей оценкой эффективности по KPI. Пять-шесть лет назад «касса» и «договор» были абсолютно абстрактными и не связанными понятиями в области ритуальных услуг, заключил он.

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