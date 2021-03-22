РИАМО - 22 мар. На временно закрытом участке Калужско-Рижской линии метро работают бесплатные компенсационные маршруты, за выходные автобусы уже перевезли более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.

Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закрыт для движения поездов с 20 марта по 2 апреля из-за работ по строительству Большой кольцевой линии.

«Загрузка сегодняшнего дня более активна, чем в предыдущие. За выходные экспортными автобусами воспользовались более чем 200 тысяч человек. Сегодня с начала дня маршрутами воспользовались более 20 тысяч человек», - сказала Темникова.

Она добавила, что сейчас работа сотрудников «Мосгортранса» направлена на обеспечение информирования пассажиров о наличии компенсационных маршрутов.

«Это наше традиционное информирование. Это и люди, которые стоят здесь, и сотрудники «Мосгортранса», которые здесь на линиях, на остановках работают. Это, конечно, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок», - добавила Темникова.​



