РИАМО - 22 мар. На временно закрытом участке Калужско-Рижской линии метро работают бесплатные компенсационные маршруты, за выходные автобусы уже перевезли более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.
Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закрыт для движения поездов с 20 марта по 2 апреля из-за работ по строительству Большой кольцевой линии.
Она добавила, что сейчас работа сотрудников «Мосгортранса» направлена на обеспечение информирования пассажиров о наличии компенсационных маршрутов.
«Это наше традиционное информирование. Это и люди, которые стоят здесь, и сотрудники «Мосгортранса», которые здесь на линиях, на остановках работают. Это, конечно, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок», - добавила Темникова.
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