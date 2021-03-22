РИАМО - 22 мар. В подмосковном Ленинском городском округе нарушили порядок проведения аукциона на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок, сбору и вывозу мусора с территории муниципалитета, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Антимонопольный орган рассмотрел жалобу ООО «Инвестпром» на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Ленинского округа и муниципального казенного учреждения «Центр торгов» при проведении электронного аукциона на оказание услуг в сфере обращения с мусором.

«Согласно доводу жалобы организатор торгов неправомерно признал заявку ООО не соответствующей требованиям документации об аукционе», - отметили в пресс-службе.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий организатора торгов и признало жалобу фирмы обоснованной.

Кроме того, администрация округа и «Центр торгов» получили обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.