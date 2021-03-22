РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1,6 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 34 уголовных дела, 32 из них раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 174 ДТП с одним пострадавшим.

«Одно резонансное преступление - это убийство в Котельниках, где брат убил родную сестру. Человек задержан, сейчас СК проводит следственные действия», - завершил он.