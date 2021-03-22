РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Культурно-досуговый центр «Союз» поселка Малаховка Люберец в понедельник проведет познавательную программу об интересных людях, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В понедельник в Instagram-аккаунте КДЦ «Союз» пройдет культурно-познавательная программа «Интересные люди». Начало в 15:00.

В 17:00 в КДЦ жителей ждут на мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству. Мероприятие пройдет по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Вход будет по предварительной записи по телефону: 8 (495) 501-41-88.