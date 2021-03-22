РИАМО - 22 мар. Единая база столичных захоронений и свободных участков, войти в которую можно будет с портала mos.ru, заработает в Москве примерно через полтора-два года, сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

По его словам, в похоронной отрасли идет активный процесс цифровизации. В рамках первого этапа были оцифрованы данные обо всех захороненных на городских кладбищах столицы. Это 7 млн записей, содержавшихся ранее в нескольких тысячах книг. Также идет выдача электронных паспортов захоронений.

«Мы планируем внедрить систему личного кабинета на нашем сайте, через который можно будет не просто заказывать услугу, но еще и совершать административные действия по регистрации ответственности, получению разрешения на захоронение, установку надмогильных сооружений», — сказал Екимов в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Для того, чтобы запустить полноценный клиентский сервис, предприятию потребуется полтора-два года на реализацию задачи в полном объеме, добавил глава «Ритуала».

Единый реестр также будет функционировать на портале mos.ru. При разработке учитываются все нормы информационной безопасности, при этом сами серверы находятся в ведении города.

Информация о свободных участках будет пополнятся по итогам инвентаризации кладбищ.

«Уже сейчас по результатам, например, инвентаризации Хованского кладбища мы видим резервы», — заключил Екимов.