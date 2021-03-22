РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Посвященная планете Земля фотовыставка пройдет в Люберцах в понедельник, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В понедельник в культурном центре «Октябрьский» в 12:00 начнется фотовыставка «Наша мать Земля». Она пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А, а также в Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.

В 16:00 в данном Instagram-аккаунте можно будет посмотреть запись выступления артистов театра-мюзикла «Успех».