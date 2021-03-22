РИАМО - 22 мар. Московские власти потратят 132 млн руб. на создание витрины с обезличенными данными граждан, доступ к которой будет только у органов исполнительной власти, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Модернизацию системы аналитики больших данных будет проводить ГКУ «Информационный город» (учреждение, подведомственное департаменту информационных технологий Москвы - ред.) до 31 августа 2022 года. Согласно данным на портале госзакупок, тендер на разработку системы за 132 млн руб. выиграло ООО «Программный продукт».

«Доработать планируют «информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде» (ИС УДРВС), которая интегрирована с большинством информационных систем московской мэрии», — говорится в материале.

Планируется создать удобную систему визуализации собранных данных, сама же информация о жителях столицы будет собрана в специальные витрины. Через интерфейс системы можно будет увидеть данные о тратах граждан, имуществе, транспорте и др.

В департаменте заверили, что система анализирует только обезличенные данные, а подключение будет доступно исключительно органам исполнительной власти.

При этом ряд опрошенных изданием экспертов считают, что доступ к данным москвичей могут получить и различные компании, которые оказывают услуги горожанам.