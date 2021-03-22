РИАМО - 22 мар. Этой весной в Москве планируется возобновить благоустройство парков, скверов, улиц и площадей, работы на которых останавливались в прошлом году из-за пандемии. В парке «Яуза» на северо-востоке столицы в 2021 г площадь благоустройства составит 49,1 га, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благоустройство коснется двух пойменных участков Чермянки, главного притока реки Яузы.

«Первый протянулся от улиц Мусоргского до проезда Дежнева. В этой части парка будут сделаны прогулочные маршруты с удобными спусками к воде и обустроена спортивная зона с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком и тренажерами», — написал Собянин в своем блоге.

Запланирована реконструкция стадиона «Отрада». На месте заброшенного футбольного поля сделают новое с подогревом для игры в любое время года. На месте хоккейной коробки уже построен небольшой крытый ледовый комплекс из некапитальных конструкций.

В парке создадут площадку для мероприятий: построят большую сцену с навесом, гримерной и лавочками для зрителей. Летом со специальной вышки тут будут показывать кино.

Тропинки и велосипедные дорожки приведут в порядок. В некоторых местах поставят закусочные и туалеты. По всему парку посадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Вдоль берега реки Чермянки для удобного подхода к воде сделают настилы и смотровые площадки. Вдоль берега посеют луговой газон. Также в парке поставят жилища и кормушки для разных птиц.

Второй участок будущего парка расположился вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В нем построят эколого-просветительский центр, созданный для изучения актуальных профессий будущего в сфере экологии.

В этой части парка построят необычное сооружение – экотропу на сваях. Ее планируют сделать с обеих сторон вдоль реки и соединить мостиками. Она будет подходить не только для приятной прогулки, но и для сокращения пути. Вдоль экотропы сделают площадки для тихого отдыха, где можно будет заниматься гимнастикой, медитацией, проводить творческие вечера и небольшие выступления.

Для любителей велосипедных трюков сделают специальную площадку с препятствиями. Тренажерами в спортивной зоне смогут пользоваться даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Существующую детскую площадку отремонтируют, а также создадут три новых игровых зоны. После завершения этих работ жители районом Отрадное и Южное Медведково получат комфортное общественное пространство у воды.

В 2022-2023 года благоустройство поймы Яузы продолжится. Прибрежную зону реки планируется полностью благоустроить на прибрежной зоне протяженностью более 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ.

С 2016 по 2020 год пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров уже привели в порядок. Они находятся вдоль Лазоревого и Чукотского проездов, на территории Ботанического сада и вдоль Заповедной улицы.

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