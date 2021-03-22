РИАМО - 22 мар. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса, которая связана с торговлей животными в КНР, сообщает kp.ru.

По данным издания Bloomberg, на этой неделе будет обнародован доклад, подготовленный с участием специалистов ВОЗ по итогам посещения китайского города Ухань, откуда коронавирус начал распространяться по планете.

«По новой версии экспертов, изначально носителями Covid-19 были летучие мыши, а к людям он перешел через гималайских цивет», - говорится в сообщении.

Гималайские циветы - хищные млекопитающие средних размеров, которые обитают в Юго-Восточной Азии. Эти маленькие хищники напоминают хорьков. Они ведут себя скрытно и практически все время проводят на деревьях.

Животных продавали на рынке в Ухане. Предположительными переносчиками коронавируса также считают барсуков, кроликов и хорьков.

Распространение коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце 2019 года. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19.

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Текстовая трансляция

22 МАРТА

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.