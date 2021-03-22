РИАМО - 22 мар. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более 300 г метадона на 124-м км трассы М-5 «Урал» в городском округе Луховицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС решили остановить автомобиль на стационарном посту для проверки документов. По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, мужчина сильно нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть машину. Под задним сидением они нашли сверток с кристаллообразным веществом.

«Обнаруженное было изъято и направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством — метадоном, весом более 300 граммов», — сказала Петрова.

По словам мужчины, он взял наркотик из тайника в Санкт-Петербурге и вез его в Саратов для дальнейшего сбыта.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу.