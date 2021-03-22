РИАМО - 22 мар. В понедельник началась новая неделя Первого Московского педагогического форума, на которой планируют обсудить творческое развитие школьников, а также повышение мотивации к изучению искусства, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«Новая неделя Московского педагогического форума посвящена предметной области «Искусство» – это и музыка, и изобразительное искусство. Мы обсудим, как содержание этих предметов помогает формировать современные навыки, которые важны любому жителю большого мегаполиса», – подчеркнул директор Городского методического центра Москвы Андрей Зинин.

Во время форума участники поднимут вопрос о медиаумениях, которые нужны современным учителям музыки, ИЗО, а также педагогам дополнительного образования.

Кроме того, в течение недели педагогов ждут интересные практические занятия. Пройдет мастер-класс по скетчингу, еще участники узнают много нового о хоровом воспитании, а также учителям расскажут о станковой картине.

В течение недели педагогического форума, посвященному искусству, пройдут панельные дискуссии. А опытные педагоги поделятся своими наработками с коллегами.

Среди спикеров - заслуженный художник России Сергей Андрияка. Также в форуме примут участие ректор Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова Анатолий Любавин, директор Городского методического центра Москвы Андрей Зинин, заведующая кафедрой эстетики, истории и теории культуры Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Марианна Ростоцкая, а также директора и педагоги учреждений дополнительного образования столицы.

Для участия в форуме следует пройти электронную регистрацию. С программой форума можно ознакомиться на портале «Школа большого города». Записи трансляций доступны на сайте Московского образовательного телеканала.