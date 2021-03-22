РИАМО - 22 мар. Два промышленных технопарка общей площадью 2,33 га построят на северо-востоке и юге столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первый (технопарк - ред.) будет создан в районе Южное Медведково, его площадь составит более 28 тыс. кв. м. Второй технопарк общей площадью почти 8 тыс. кв. м появится в районе Царицыно», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы инвесторы получат земельные участки для создания технопарков без торгов. С открытием объектов в столице появится 330 новых рабочих мест.

В районе Царицыно инвестор создаст комплекс для предприятий высокотехнологичного производства. В Южном Медведкове организуют пространство, где будут работать предприятия разного профиля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создано уже более 40 технопарков, в них работают свыше 67 тыс. специалистов.