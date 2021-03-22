РИАМО - 22 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные политические реалии вынуждают отказаться от международных платежных систем, контролируемых Западом, сообщает Федеральное агентство новостей.
По его словам, из-за санкций России нужно выстраивать «свою линию» в экономике и техническом обслуживании. Лавров считает, что политика сдерживания, которую ведут западные страны, не соответствует объективной реальности.
Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов отметил, что из-за подорожания нефтепродуктов рубль укрепляет свои позиции на рынке. По мнению эксперта, в апреле может произойти падение курсов доллара и евро.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии