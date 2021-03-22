РИАМО - 22 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные политические реалии вынуждают отказаться от международных платежных систем, контролируемых Западом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - сказал Лавров в разговоре с китайскими СМИ.

По его словам, из-за санкций России нужно выстраивать «свою линию» в экономике и техническом обслуживании. Лавров считает, что политика сдерживания, которую ведут западные страны, не соответствует объективной реальности.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов отметил, что из-за подорожания нефтепродуктов рубль укрепляет свои позиции на рынке. По мнению эксперта, в апреле может произойти падение курсов доллара и евро.