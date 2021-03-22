РИАМО - 22 мар. В финал международной премии WSIS Prizes вышли 15 цифровых проектов правительства Москвы, среди них проекты в сферах образования, благотворительности и здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В числе претендентов — «Московская электронная школа», Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал города Москвы, «Душевная Москва», — говорится в сообщении.

Также на победу претендует проект «Давай дружить», который дает возможность обрести наставника детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благотворительный сервис на портале mos.ru позволяет сделать пожертвование тем, кто нуждается в помощи, например, инвалидам или детям с тяжелыми заболеваниями.

В финал премии WSIS Prizes также прошли такие столичные проекты, как сервис видеоприема граждан, сервис, который помогает принимать врачебные решения, проект по сокращению водопотребления, туристический сервис Russpass, портал «Узнай Москву», платформа ICT.Moscow, «Умный город» на ВДНХ, специализированный центр занятости «Моя карьера», сервис по поиску пропавших и найденных животных.

Голосование за номинантов на получение премии WSIS Prizes 2021 проходит до 31 марта на сайте. После будут определены 18 проектов-победителей и 72 проекта-чемпиона. Наградить победителей планируют на Всемирном саммите по вопросам информационного общества, который пройдет с 17 по 21 мая.