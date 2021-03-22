РИАМО - 22 мар. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта центра госуслуг, который располагается на улице Удальцова в районе Проспект Вернадского Западного округа столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После капитального ремонта офис станет еще более комфортным местом для пребывания заявителей, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе работ расширят главный вход в здание, установят новые двери и окна. Кроме того, во время ремонта обновят часть плитки навесного фасада, приведут в порядок крышу.

Во внутренних помещениях центра госуслуг выполнят отделку, заменят перегородки, проведут ремонт систем водо- и электроснабжения. Проект также предусматривает оборудование санузла, адаптированного для маломобильных граждан.