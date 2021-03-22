РИАМО - 22 мар. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла, вечером пробки могут достигнуть 7-8 баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее время затруднено движение на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и Ярославском шоссе. Нормальная скорость движения отмечается на Ленинградском проспекте, Кутузовском проспекте и Звенигородском шоссе.

Водителей предупредили о дорожных работах на 82 км МКАД (внутренняя сторона), пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, проспекте Мира (Северянинский путепровод), Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, Дмитровском шоссе в районе дома 67, а также на 31 и 53 км МКАД в обе стороны.

В утренний час пик и днем пробки в Москве прогнозируются на уровне 5-6 баллов. Вечером дорожная ситуация ухудшится.