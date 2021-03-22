РИАМО - 22 мар. В столице стартует бесплатный образовательный проект для предпринимателей, работающих в сфере услуг, заявки на участие в акселераторе уже подали свыше 100 кандидатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам отбора в акселератор попадут не более 50 предпринимателей. В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для тех, кто пройдет отбор, проведут мероприятия в онлайн-формате и организуют встречи с наставниками. Успехи предпринимателей оценят эксперты и потенциальные партнеры.

Основная часть образовательного проекта начнется 6 апреля. Проект организовал ГБУ «Малый бизнес Москвы». Информация о других акселераторах для предпринимателей обновляется на сайте: mbm.mos.ru.