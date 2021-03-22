РИАМО - 22 мар. Жителей столицы в этом году ожидает аномально теплый апрель, однако прогноз погоды на второй месяц весны пока предварительный, сообщает ТАСС.

«Расчеты, которые сейчас ведутся, свидетельствуют о том, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура будет выше нормы», - сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что комплексный детальный прогноз на апрель будет подготовлен в конце текущего месяца.

Ранее Вильфанд сообщил, что в первой декаде апреля в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады. Снег в столице может растаять примерно к середине апреля.