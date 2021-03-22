РИАМО - 22 мар. В прошлом году экспорт столичной технологичной продукции увеличился на 44%, среди экспортируемых товаров - турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, медикаменты, машины, компьютеры и их комплектующие, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Объем (экспорта - ред.) в денежном выражении — 30 млрд долларов. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте», — сказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Чаще всего высокотехнологичные товары Москва поставляет в западную Европу, а также в страны СНГ и Восточной Азии.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, высокотехнологические товары составляют большинство несырьевой экспортируемой продукции (75%).

«Высокотехнологичные товары — это современная техника, а также продукты, при производстве которых специалисты использовали новые технологии или проводили научно-исследовательскую работу», - отметил Фурсин.

Москва поставляет во Францию, Нидерланды, Бельгию, Монако и Люксембург турбодвигатели, газовые турбины, простые эфиры. А автомобили пользуются спросом в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и других странах СНГ.

Российская столица также осуществляет экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, Японию, Корею. Туда отправляют турбодвигатели и газовые турбины, пиломатериалы, телекоммуникационное оборудование, компьютеры и их комплектующие.

Самым популярным товаром высокотехнологичного экспорта являются турбодвигатели и газовые турбины. Их объем в денежном выражении превысил 875 млн долларов. Также часто Москва экспортирует ядерные реакторы. Стоимость этой продукции составила более 313 млн долларов. В топ-3 также входит телекоммуникационная аппаратура. Объем экспорта такого товара составил почти 270 млн долларов.

Развивается экспорт и других товаров, произведенных в Москве. Поставки трансмиссий автомобилей в азиатские страны увеличились в три раза, механического оборудования (машины для приготовления теста и кулинарных кремов, нарезки хлеба, приготовления полуфабрикатов) — в 13 раз.